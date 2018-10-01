2019 yılında sektörel bazlı beklenen gelişmeler

Türkiye Satınalma Yöneticileri ve Profesyonelleri Derneği (TÜSAYDER) Uluslararası İlişkiler Eğitim Komitesi Başkanı Sevgi Yılmaz, 2019 yılı beklentilerini paylaştı. Yılmaz, 2019 yılında en büyük sıkıntıyı yurt dışından ham madde tedariki yapan firmaların göreceğini söyledi. Yavaşlayan ekonomik büyüme, artan döviz fiyatları, maliyetlerdeki artışın fiyatlara yansıtılamaması ve sektörel bazda yaşanan bazı sıkıntılar nedeniyle 2018'in birçok şirketin belinin büküldüğünü aktaran Yılmaz, “Uluslararası piyasalarda 7 lirayı geçen dolar ve 8 liranın üzerine çıkan euro, ham maddesini yurt dışından alan ya da döviz borcu olan şirketleri finansal açıdan zorluyor. Tekstil ve inşaat finansal açıdan en çok zorlanan sektörlerde başı çekiyor. Tekstilin bazı kollarında iflaslar yaşanması beklenirken, inşaattaki toparlanmanın ise 5 yılı bulabileceği belirtiliyor. Bu olumsuz genel çerçevenin aksine turizm ve demir çelik sektörlerinin 2019'da deyim yerindeyse yıldızı parlayacak” dedi.

Kimler sıkıntı yaşayacak?

Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin satınalma birimi yönetecilerinin üyesi olduğu Türkiye Satınalma Yöneticileri ve Profesyonelleri Derneği (TÜSAYDER) Uluslararası İlişkiler Eğitim Komitesi Başkanı Sevgi Yılmaz, birçok ayakkabı firmasının finansal açıdan dar boğaza girerek iflas ettiğine dikkat çekerek, "Bu firmalar döviz bazlı ham madde alıyorlar ama içeride satışlarını TL ile yapmak zorundalar. Artan maliyetleri fiyatlara yansıtamayınca da dayanabilen dayanıyor dayanamayan da iflas ediyor. Önümüzdeki dönemde iflas ettiğini duyacağımız ayakkabı firmaları maalesef olacak" dedi.

Yılmaz, bu firmaların yapmaları gereken tek şeyin satış vadelerini azaltarak, yerli ham madde kullanımına yönelmek olduğunu söyledi.

Kimlerin yıldızı parlayacak?

2019 yılında finansal açıdan en az demir-çelik sektörünün zorlanacağını belirten Yılmaz, ihracat yapan şirketlerin 2019'de ciddi karlılıklar yaşayacağını belirtti.

"2019 yılında da hemen hemen tüm sektörlerin maliyetleri artacak" diye konuşan Yılmaz, "Karlılığını sürdürebilecek şirketler de olacak. Mesela ihracat yapan şirketler, demir-çelik ve turizm sektörleri kârlılıklarını 2019'da da sürdürecek" dedi. Döviz fiyatları nedeniyle Türkiye'nin şu anda yabancı turistler için 'en düşük maliyetli turizm cenneti' olduğuna dikkat çeken Yılmaz, "Mesela yerli turist için 100 euroluk bir otel pahalı ama yabancı turist için bu fiyat uygun. Dolayısıyla 2019 turizm sektörünü için parlak bir yıl olacak" diye konuştu.

“İnşaat sektörü 5 yıldan önce toparlanamaz”

İnşaat sektörü için de uyarılarda bulunan Yılmaz, bu sektördeki dar boğazın süreceğini belirterek şöyle devam etti: "Bir zamanlar büyümenin lokomotifi olan inşaat sektörü şu anda ciddi sıkıntı yaşıyor. İnşaat firmalarının ellerinde ciddi bir konut stoğu oluşmuş durumda. Önümüzdeki dönemde konut fiyatlarının değeri düşecek. İnşaat sektöründe gözle görünür bir iyileşmenin yaşanması 5 yılı bulur."

Otomotivi ne bekliyor?

Otomotiv sektöründe 2019 yılının ikinci ya da üçüncü çeyreğinde hareketlilik beklediğini belirten Yılmaz, "Türkiye'de yaşanan döviz artışı nedeniyle otomotiv fiyatları yükseldi dolayısıyla satışlar durgun. Bu sektördeki hareketlenme 2019 yılının ortasını bulacaktır" dedi.

STZ18'de yerli ürün kullanımına dikkat çekilecek

Ham madde kullanımını yurt dışından yapmak yerine yurt içinden yapan şirketlerin finansal geleceklerini olumlu yönde etkileyeceğinin de altını çizen Yılmaz, "TÜSAYDER olarak 1 Aralık'ta İstanbul'da Satınalma Zirvesi 2018'de (STZ18) yüzlerce satınalmacı bir araya geleceğiz. Bu yıl 8.'sini düzenleyeceğimiz zirvede yerli ürün kullanımına özellikle dikkat çekeceğiz. STZ18'in ana temasını da bu doğrultuda 'Yerli ve Milli Dönüşüm=Yerelden Globale' olarak belirledik. STZ her yıl olduğu bu yıl da hem yurt dışından hem de yurt içinde önemli konuşmacıları ağırlayacak. IFPSM CEO'su Malcolm Youngson, Uluslararası Satınalma ve Pazarlık Danışmanı ve Eğitmeni Omid Ghamami ve Ekonomist ve yazar Mahfi Eğilmez bu yılki STZ18'de bizimle birlikte olacak isimlerden bazıları"