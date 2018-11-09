2019 YKS ne zaman yapılacak? İşte TYT ve AYT tarihleri... (YKS NE ZAMAN) Üniversite okuma hayaliyle girecekleri YKS sınavı için tarih araştırması binlerce öğrenci tarafından sürmeye devam ediyor. Bu yıl ilk kez girdikleri YKS sınavının sonrasında istedikleri dereceyi tutturamayan öğrenciler, bir sonraki yılın sınav tarihlerini merak ediyor. Peki, 2019 YKS ne zaman yapılacak? İşte TYT ve AYT tarihleri...Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 15-16 Haziran 2019'da yapılacak.

2019 YKS SINAVI NE ZAMAN?

Yüksek öğretim Kurumları Sınavı ismi verilen ve YKS diye tanımlanan yeni model, eski Mart ayında yapılan Yükseöğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Haziran ayında 5 ayrı oturumda oluşan Lisans Yerleştirme Sınavı'nın (LYS) birleştirilmesinden oluşuyor.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 15-16 Haziran 2019'da yapılacak.

YKS NASIL YAPILACAK?

Büyük heyecan içerisinde bu tarihe kilitlenen adaylar iki ayrı günde iki ayrı oturuma katılacaklar. İlk oturumun ismi Temel Yeterlilik Testi (TYT) olacak. Katılım tüm adaylar için zorunlu olacak. İkinci oturum ise 4 yıllık lisans bölümleri için ölçme ve yerleştirme sınavı olacak. Dil öğrencileri tüm öğrenciler gibi cumartesi günü TYT'ye girecek. İkinci gün sabah değil öğleden sonra yapılacak dil testi oturumuna katılmaları yeterli olacak. Ancak şansını hem dil hem diğer puan türlerinde denemek isteyen aday pazar günü 2 sınava birden girmek zorunda kalacak.