2020 Dünya Hava Oyunları Türkiye’de yapılacak

Protokol için İsviçre’nin Lozan kentinde bulunan Türk Hava Kurumu (THK) Başkanı Kürşat Atılgan, Olimpiyat Evi'nde düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu. FAI yöneticilerinin Türkiye’de yaşanan terör olayları nedeniyle tereddütler yaşadıklarını belirterek, “Türkiye hakkında yurt dışında konuşanların çoğu ülkemizi görmeden konuşuyor. Türkiye'yi gördükten sonra fikirleri değişiyor. Bizim en aleyhimizde olanlar bile ülkemize gelip, THK'nın altyapısını, çalışanlarını ve gönüllülerimizi gördükten sonra Dünya Hava Oyunları'nın yapılacağı en iyi ülkenin Türkiye olacağına karar verdiler. Yönetim Kurulu da oy birliği ile 5-6 aylık çetin mücadeleden sonra oyunların Türkiye'de yapılmasına karar verdi. Coğrafyanın da çok büyük etkisi var. THK'nın da çok büyük etkisi var. Afrika'nın, Asya'nın Avrupa'nın hava sporlarına gönül veren sporcularının çoğunun kesişme noktası Türkiye. Her coğrafyadan sporcuların, ulaşabileceği bir yer” şeklinde konuştu.

Dünya Hava Oyunları'nın 1997’de de ilk defa THK’nın girişimleri sayesinde Türkiye'de gerçekleştirildiğini aktaran Atılgan, şöyle konuştu:

“2020 Dünya Hava Oyunlarının ülkemizde yapılması, Türkiye'nin tanıtımı, turizm ve hava sporlarının gelişimi açısından büyük faydalar sağlayacak. 1997’de yapılandan çok daha iyi yapmak için FAI ile THK yönetimi ve çalışanlarıyla ülkemize yaraşır şekilde bunu başaracağız.”

Atılgan, oyunların Ankara, İzmir, Eskişehir, Antalya, Denizli ve Fethiye’de yapılacağını söyledi. THK’nın Türkiye’de FAI’ye üye tek yetkili hava sporları federasyonu olduğunu belirttiği konuşmasında 2020 deki oyunlar için altyapının büyük oranda hazır olduğunu kaydetti.

“Drone yarışlarının çok ilgi çekmesini bekliyoruz”

Atılgan, Türkiye’de gerçekleştirilecek oyunlarda ilk kez gerçekleştirilecek drone yarışlarının büyük ilgi çekeceğini ifade ederek, “Dronelerin dünyadaki otoritesi FAI, Türkiye'de ise dronelerin otoritesi THK olacak. Drone yarışmasının çok ilgi çekmesini bekliyoruz. Teknolojisi çok hızlı gelişen drone konusunda THK Üniversitesi tarafından bir takım yatırımlar yapılacak. 1997'de yamaç paraşütü ve balon gibi etkinlikleri turizme kazandırdık. Bunların ekonomik değeri 100 milyon dolarlarla ölçülüyor” dedi.

Atılgan, Atatürk'ün THK'yı kurarken söylediği ‘İstikbal Göklerdedir’ sözünün, Dünya Hava Oyunları'nın sloganı olarak kullanılacağını ifade etti.

“Adaylar arasında Türkiye açık ara öndeydi”

FAI Başkanı Brink, Dünya Hava Oyunları'nın 2020 yılında eylül ayında Türkiye'de düzenleneceğini belirterek, oyunların düzenlenmesinde aday olan ülkeler arasında Türkiye'nin açık ara önde olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından Atılgan ile Brink, 2020 Dünya Hava Oyunları'nın Türkiye yapılmasına ilişkin protokolü imzaladı. Törende Türkiye’nin Bern Büyükelçisi İlhan Saygılı da yer aldı.