Diğer
Kategoriler

2020’de depresyon birinci sırada olacak

“Psikopatlar ve Kurbanları” konusunda seminer veren Prof. Dr. Aydın Ankay “Dünya Sağlık Örgütü’ne göre 2020 yılında tüm hastalıklar içinde depresyon birinci sırayı işgal edecektir” dedi.

2020de depresyon birinci sırada olacak

08 Ocak 2018 10:19

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Eğitim Fakültesi PDR Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aydın Ankay yazmış olduğu “Psikopatlar ve Kurbanları” romanı ile ilgili, GAÜ PDR 4. Sınıf Seminer dersi kapsamında, öğrencilerine seminer verdi. Ankay konuşmasında; “Günümüzde insan sağlığına; özellikle ruh sağlığına verilen değer giderek çok önem kazanmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre 2020 yılında tüm hastalıklar içinde depresyon birinci sırayı işgal edecektir. Bu nedenle, 21’inci yüzyıla, ‘Goleman Depresyon Çağı’ denmektedir.” şeklinde konuştu.

“Zekâ düzeyi yüksek psikopat kişilikler, üst mevkilerde ağır bedellere sebep”

Antisosyal kişilik ya da psikopati olarak tanımlanan hastalığın, teknolojiye koşut olarak hızla artmakta olduğunu ve bu kişilik bozukluğunun kurbanlarının depresyonla tanıştıktan sonra, kesin tedavi olamadıkları için; eş, iş arkadaşı, akraba, öğretmen ve öğrencilerine büyük bir bedel ödetmekte olduğuna dikkat çeken Prof.Dr. Aydın Ankay “Antisosyal kişilik bozukluğu hakkında, yabancı kaynaklarda pek çok yayın yapıldığı halde ülkemizde yazılan kitapların bir bölümü dışında, bağımsız bir kitap oluşturulamamıştır. Yazdığım roman, bu alanda bir ilk olma özelliğini taşımaktadır. Antisosyaller en çok hukukçular ile muhatap olmakta. Ancak hukukçular, psikolog veya psikiyatr olmadıkları için bu kişileri tanıma şansına sahip değiller. Kurbanlarının hemen hemen hiçbiri, psikopat kişiliği tanımadığı için eş, arkadaş ve öğrenci olarak ağır faturalar ödediler. Evlenmelerinin sakıncalı olduğunu uyardığım pek çok kişi, ‘sırtımda yumurta küfesi yok ya’ diyerek ağır bedeller ödediler. Ruh sağlıkları bozuldu. Zekâ düzeyleri yüksek olan psikopatlar, politikada, sanatta, bilimde, avukatlıkta ve belki ceo olarak çok üst mevkileri işgal ettiler. Gerçek kimlikleri, hiçbir zaman ortaya çıkarılamadığı için, muhatapları pek çok bunalım geçirdiler, mesleklerinden oldular. Uyuşturucu bağımlısı, depresyon ve intihar risklerini yaşadılar. Bankadaki hesapları tehlikede olduğu senaryosu ile pek çok kişi paralarını bu kişiliklere kaptırdılar. Bu olasılıkları dikkate alarak bu kitabın yazılmasını, insanların tuzaklardan uzak tutulmasını düşündüm” dedi.

Etiketler: depresyon, Dünya Sağlık Örgütü, Girne Amerikan Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), hastalık

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç