2021 Dünya Okul Sporları Şampiyonası Trabzon'da yapılacak

Uluslararası Okulsporları Federasyonu tarafından, binlerce sporcunun katılacağı 2021'deki Dünya Okulsporları Atletizm Şampiyonasının Trabzon'da yapılacağı açıklandı.

Trabzon'un gerek altyapısı ve gerekse halkın ilgisi nedeniyle ülkenin en önemli spor kentlerinden biri olduğuna dikkat çeken Okulsporları Federasyonu Başkanı Ömür Fatih Karakullukçu, “Bu önemli organizasyon için yaptığımız başvuru kabul edildi. Trabzon 2021'de, dünyanın en başarılı 13-18 yaş arası atletlerini ağırlayacak” diye konuştu.

Karakullukçu, söz konusu kararın Uluslararası Okulsporları Federasyonunun (www.isfsports.org) resmi internet sitesinde yayınlandığını hatırlattı.

100'ün üzerinde ülkeden yaklaşık 2 bin sporcunun 20 branşta madalya için mücadele edeceği şampiyona için antrenör ve sporseverlerle birlikte olan şehre gelecek yabancıların sayısının 4 bini aşması bekleniyor.