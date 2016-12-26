2023 Lider Ülke Türkiye Platformu aylık olağan toplantısını yaptı. Platformun istişare ve danışma kurulunun tam kadro katıldığı kahvaltılı programda önemli kararlar gündeme taşındı. Platformun danışma ve istişare kurulu üyeleri, bir araya gelerek dernekleşmek ve vakıf kurularak hizmet vermesi noktasında görüşlerini gündeme getirdiler. Platform Dönem Başkanı Mahmut Kılıç yaptığı açıklamada “Dönem başkanlığı yapan tüm değerli arkadaşlarıma ve bizlerin özverili çalışmalarımızı her zaman destekleyen kıymetli üyelerimize teşekkür ederim. Platformumuz dün olduğu gibi bu gün ve yarında varlığını her zaman gösterecektir” dedi.

"Vatan ve bayrak sevdalısı çizgimiz her zaman var olmuştur"

Türkiye’nin zor günler geçirdiği bu günlerde millet olarak her zaman birlik ve kardeşlik ruhu içinde olmanın gerektiğinin altını çizen Kılıç “Platformumuz kurulduğu günden bu güne ay yıldızlı bayrak ve vatan sevdalısı bir çizgi çizmiştir” dedi. Mahmut Kılıç “Hain terör saldırıları sonucu ülke olarak zor bir dönem geçirmekteyiz. Vatan hainleri bilsinler ki ne yaparlarsa yapsınlar bizler kardeşçe yaşayacağız. Ne zaman Platform olarak bize görev düşerse her zaman devletimizin, milletimizin ve bayrağımızın yanındayız. Bu uğurda Şehit olan aziz Şehitlerimizi rahmetle anıyor yaralılarımıza acil şifa dileriz ” ifadelerini kullandı.

(İHA)