Düşünce kuruluşu olan ve çalışmaları ile önemli çalışmalar yapan 2023 Lider Ülke Türkiye Platformunda tüzük gereği 6 ayda bir dönem başkanı seçiliyor. Kurucu başkanlığını Av. Uğur Tarhan'nın yaptığı platform bu zamana kadar önemli çalışmalara imza attı. Konusunda uzman konukları ağırlayarak istişare toplantıları, konferans, panel ve toplumsal duyarlılığı gösteren etkili çalışmaları organize eden platform, genel olarak genç yaş kuşağı ve alanında başarılı akademik kariyerini tamamlayan üyelerden oluşmakta. Hukukçu, mimar, mühendis, eğitimci, doktor, hakim, savcı, gazeteci vb. bir çok meslek mensuplarının bir araya geldiği platforma ilgi gün geçtikçe arttığı kaydedildi.

"Ülkemiz için elimizden gelenin fazlasını yapmaya hazırız"

2023 Lider Ülke Türkiye Platformu dönem başkanı seçilen Mahmut Kılıç, "Türk milletine hizmet etme gayreti ve hevesi ile kurmuş olduğumuz 2023 Lider Ülke Türkiye platformunun 6'ncı yılında ikinci kez dönem başkanlığı yapma onuru arkadaşlarımızın teveccühü şahsıma nasip oldu. Türk milletinin ateş çemberinden geçtiği bu günlerde yangına su taşıyan karınca olmak niyetindeyiz. Allah bizi bu büyük ve asil millete hizmet yolundan ayırmasın, ülkemiz için elimizden gelenin fazlasını yapmaya hazırız. Görevi devreden dönem başkanımız Alparslan Şahinoğlu'na hizmetlerinden dolayı teşekkür ederiz. Allah Türk'ü korusun ve yüceltsin" dedi.