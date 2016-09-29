Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Ekonomi
  •  » 2023 Lider Ülke Türkiye Platformu yeni dönem başkanını seçti

2023 Lider Ülke Türkiye Platformu yeni dönem başkanını seçti

Kurulduğu günden bu güne düşünce platformları arasında önemli çalışmalar yapan '2023 Lider Ülke Türkiye Platformu' dönem başkanlığına Mahmut Kılıç getirildi.

2023 Lider Ülke Türkiye Platformu yeni dönem başkanını seçti

29 Eylül 2016 13:28

Düşünce kuruluşu olan ve çalışmaları ile önemli çalışmalar yapan 2023 Lider Ülke Türkiye Platformunda tüzük gereği 6 ayda bir dönem başkanı seçiliyor. Kurucu başkanlığını Av. Uğur Tarhan'nın yaptığı platform bu zamana kadar önemli çalışmalara imza attı. Konusunda uzman konukları ağırlayarak istişare toplantıları, konferans, panel ve toplumsal duyarlılığı gösteren etkili çalışmaları organize eden platform, genel olarak genç yaş kuşağı ve alanında başarılı akademik kariyerini tamamlayan üyelerden oluşmakta. Hukukçu, mimar, mühendis, eğitimci, doktor, hakim, savcı, gazeteci vb. bir çok meslek mensuplarının bir araya geldiği platforma ilgi gün geçtikçe arttığı kaydedildi.

"Ülkemiz için elimizden gelenin fazlasını yapmaya hazırız"
2023 Lider Ülke Türkiye Platformu dönem başkanı seçilen Mahmut Kılıç, "Türk milletine hizmet etme gayreti ve hevesi ile kurmuş olduğumuz 2023 Lider Ülke Türkiye platformunun 6'ncı yılında ikinci kez dönem başkanlığı yapma onuru arkadaşlarımızın teveccühü şahsıma nasip oldu. Türk milletinin ateş çemberinden geçtiği bu günlerde yangına su taşıyan karınca olmak niyetindeyiz. Allah bizi bu büyük ve asil millete hizmet yolundan ayırmasın, ülkemiz için elimizden gelenin fazlasını yapmaya hazırız. Görevi devreden dönem başkanımız Alparslan Şahinoğlu'na hizmetlerinden dolayı teşekkür ederiz. Allah Türk'ü korusun ve yüceltsin" dedi. 

Etiketler: Lider Ülke Türkiye Platformu


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EKONOMİ VİDEO GALERİ
EKONOMİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 26°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 29°C

  • Bursa

    Bursa 27°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!