Rize’nin Çayeli İlçesi Büyükköy Beldesi’nde yaşayan 43 yaşındaki Ramazan Çepni, gücü ve kuvveti nedeniyle çevresi tarafından 'Rambo' olarak adlandırılıyor. Ramazan Çepni kimine göre Seyit Onbaşı kimine göre ise yerli Herkül.

Çepni, geçtiğimiz günlerde ormanlık alanda sırtına aldığı dev bir kütüğü taşıyınca arkadaşları tarafından fotoğrafları çekilerek sosyal medyada paylaşılmıştı. Çepni, elektronik hassas terazi ile tartıldığında toplamda 203 kilogram gelen kütüğü yeniden sırtladı. Üç kişinin bile yerinden kaldıramadığı 203 kiloluk kütüğü ip yardımı ile sırtına alan Çepni, zorlanmadan 50 metre taşımayı başardı.

Vinç istendi "ben taşırım" dedi.

Ramazan Çepni, ormanlık alandaki kütüğü taşımak için vinç aranırken gerek olmadığını belirtip kütüğü kendisi taşımaya karar verdiğini belirterek “Amcam arazisindeki bir ağacı kesmeye karar verdi. Ağacı birlikte kestik. Ancak kütükler çok ağır olunca vinç çağırmak istedi. Ben de vince gerek olmadığını kütükleri taşıyabileceğimi söyledim. Taşıyarak kütükleri ormanlık alandan yola çıkartım ve araca yükledik” dedi.

Ramazan Çepni hemşehrisi olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı çok sevdiğini de ifade ederek bir gün çocukları ile birlikte onu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ziyaret etmeyi çok arzuladığını belirtti. Çepni, “Cumhurbaşkanıma selam söylüyorum. Onu çok seviyorum. Rambo her zaman hazır. Rabbimin bana verdiği bu gücü her zaman onun için kullanmaya hazırım. Ona çok dua ediyorum. Üç çocuk demişti benim altı çocuğum var. Bir gün nasip olursa çocuklarımla birlikte kendisini ziyaret etmek istiyorum. Bu beni çok mutlu eder" şeklinde konuştu.

"Seyit Onbaşı kaldırdı bende kaldırırım"

Çanakkale Boğazı’nda tek başına kaldırarak topa yerleştirdiği 215 kiloluk top mermisi ile adını tarihe kazıyan Seyit Onbaşı’yı rahmetle anan Çepni, “Seyit Onbaşı’yı buradan rahmetle anıyorum. Tüm şehitlerimize rabbim rahmet etsin. Ondan sonra 215 kiloluk o top mermisini kimse kaldıramamış. Ben o mermiyi kaldırmaya hazırım. O bombayı kaldırıp ben deondan 100 sene sonra tarihe geçmek istiyorum” diye konuştu.

Göktürk Fırat