Dünya Diyabet Günü dolayısıyla bir açıklama yapan Samsun Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, "Diyabet, diğer adıyla şeker hastalığı vücudumuzda pankreas adlı salgı bezinin yeterli miktarda insülin hormonu üretmemesi ya da ürettiği insulin hormonunun etkili bir şekilde kullanılamaması durumunda gelişen ve ömür boyu süren bir hastalıktır. Tip 1 ve Tip 2 olarak ikiye ayrılır. Tip 1 diyabet, genellikle genç ve çocuk yaşta ortaya çıkar. Bu hastalarda pankreastan insülin yapımı ya çok azalmış veya durmuştur. Bu durumda kanda insülin yoktur. Kan şekeri düzeyini dengelemek için dışarıdan insülin vermek zorunludur. Tip 2 diyabet hastalarında ise pankreasta ileri yaşlara kadar normale yakın düzeyde insülin yapımı vardır. Ancak insülin yeterli etkiyi sağlayamamaktadır. Şişmanlık ve yanlış beslenme insülinin istenen etkiyi göstermesini engeller ve kan şekeri yükselir. Bu hastaların çoğunluğu 40 yaşın üzerindedirler. 2015 yılında 415 milyon olan yetişkin diyabetli sayısının 2040 yılında 642 milyona çıkacağı tahmin edilmektedir. Buna göre 2040 yılında her 10 yetişkinden biri diyabetli olacağı tahmin edilmektedir. Tip 2 diyabetli bireylerin büyük çoğunluğu uzun süre hastalığın farkında olmadan yaşamaktadır. Bu nedenle diyabetliler tanı aldıklarında komplikasyonlar uzun süre önce ortaya çıkmış olmaktadır. Yaşam tarzı değişiklikleri ile 2040 yılına kadar 160 milyon diyabetin geciktirebileceği veya önlenebileceği öngörülmektedir. Birçok ülkede sağlıksız beslenme ve fiziksel olarak inaktif yaşam tarzı, çocuk ve gençlerde de Tip 2 diyabet görülme riskini küresel halk sağlığı sorunu haline getirmektedir. Küresel sağlık harcamalarının yüzde 12’si yetişkin diyabetli bireyler için harcanmaktadır” dedi.

Diyabet konusunda toplumda farkındalığın arttırılması amacıyla Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Diyabet Federasyonu’nca 1922’de insülini keşfederek diyabetli hastaların hayatını kurtaran Frederick Banting’in doğum günü olan '14 Kasım'ın Dünya Diyabet Günü olarak kutlandığını belirten Kasapoğlu, “Uluslararası Diyabet Federasyonu'nun belirlediği ve tüm dünyada kullanılan bu yılki tema 'Gözler diyabetin üzerinde' olup, diyabetin erken tanısı için taramanın önemini vurgulamak ve erken tanı ile komplikasyonları azaltmak amaçlanmaktadır" diye konuştu.