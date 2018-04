2048 oyunu nedir ? FETÖ'nün gizli oyunu '2048 fun and relaxing puzzle game'

Fetöcülerin yeni haberleşme programı 2048 fun and relaxing puzzle game' nedir? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün sözde Deniz Kuvvetleri yapılanmasında yürütülen soruşturmada örgütün ''2048 Fun and Relaxing Puzzle Game'' oyunu görünümlü yeni kriptografik haberleşme programını kullandığını tespit etti. Başsavcılık soruşturma kapsamında 70 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün sözde Deniz Kuvvetleri yapılanmasında yürütülen soruşturmada, örgüte mensup bazı askerlerden sorumlu olan ve yakalanana kadar bir devlet okulunda öğretmen olan Engin kod adlı E.K.'dan ele geçirilen örgütsel doküman ve dijital verilerde önemli bir delile rastlandı. TÜBİTAK tarafından yapılan dijital delillerin incelemesi sonucunda, örgüt mensuplarının, yeni bir kriptografik haberleşme programı daha kullandığı belirlendi. Yapılan incelemelerde, bazı örgüt mensuplarınca Andorid ve İOS işletim sistemlerinin kurulu bulunduğu cep telefonlarına ''2048 Fun and Relaxing Puzzle Game'' oyunu görünümlü yeni kriptografik haberleşme programının indirilerek kullanıldığı tespit edildi.

70 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Başsavcılıkça yürütülen soruşturmada FETÖ/PDY sözde Deniz Kuvvetleri yapılanması bünyesinde, Yarbay, Binbaşı ve Yüzbaşı rütbelerindeki 2’si ihraç, 2’si açığa alınmış, 11’i halen görevde olan toplam 15 Deniz Kuvvetleri mensubu ile 37’si asker şahıslardan sorumlu olan ve “öğretmen, müdür yardımcısı ve müdür” kademelerinde tabir edilen sivil yönetici ile sivil yöneticilerle birlikte örgütsel işlerde görev yaptığı anlaşılan 18 sivil yönetici eşi kadın şahıstan oluşan toplam 70 örgüt mensubu hakkında gözaltı kararı verildi.

2048 OYUNU NEDİR, NASIL ÇALIŞIR?

İtalyan uygulama geliştiricisi Gabriele Cirulli tarafından geliştirilen 2048, akıllı telefonlar için yapılan tek oyunculu çevrimiçi bir oyun. Eğer 16 karenin hepsi dolmuş ve yan yana aynı sayılar gelmiyorsa oyun kaybediliyor. 2048'i kazanmak için ise yapılacaklar şunlar: Klavyenizdeki ok tuşlarını kullanarak kareleri dört yöne hareket ettirebilirsiniz. Eğer aynı değere sahip iki kare üst üste gelirse birleşerek iki katı değerdeki bir rakama dönüşürler. Bu şekilde 2048 rakamına ulaşan oyuncu oyunu kazanır.

2048, iPhone ve Android platformları üzerinden telefonlardan oynanabildiği gibi, web tarayıcı üzerimden bilgisayar başından da oyunu oynayabiliyorsunuz. Yani oyunun pek çok üreticisi var; her yerde oynanabiliyor; ancak oyunun ilk çıkışı Cirulli tarafından oldu.