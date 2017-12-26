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20'lik diş kaç günde çıkar? 20'lik diş ağrısına ne iyi gelir?

Global Diş Hekimleri Derneği Başkanı Diş Hekimi Zafer Kazak, yirmi yaş dişlerinin genellikle çene kemiği içerişindeki konumu, üzerinin dişeti veya kemikle kaplı olmasından dolayı gömülmüş durumunda olduğunu belirtti.

20lik diş kaç günde çıkar? 20lik diş ağrısına ne iyi gelir?

26 Aralık 2017 10:51

Diş Hekimi Zafer Kazak, dişin bir bölümü dişeti ile kaplı olduğu durumlarda sıklıkla enfeksiyon ve buna bağlı olarak yüzde şişme ve çene açmada azalma meydana geldiğini ifade ederek, “Tekrarlanan enfeksiyonlar sonucu 20 yaş dişlerin etrafındaki kemik erimeye başlar ve yerine iltihabı doku oluşur. Ayrıca çene kemliğindeki konumundan dolayı bazen önünde bulunan azı dişlerine baskı uygulayabilir bu durumda ağrı ve ön dişlerde çapraşıklık oluşur. 20 yaş dişlerin çekimi genellikle cerrahi olarak yapılır ve çekiminden sonra bu bölgede şişlik ve ağrı görülebilir. Bu durum 20 yaş dişinin etrafında kemik dokusu varlığında oluşur” diye konuştu.

Diş etrafındaki kemiği uzaklaştırmak için geleneksel yöntemler yerine sert doku lazeri (ER-YAG) kullanıldığında şişlik ve ağrı yüzde 80 oranında azalmakta ve doku iyileşmesinin hızlandığını anlatan Diş Hekimi Zafer Kazak, “Ayrıca çekimden sonra düşük seviyeli lazer uygulaması ( LLLT) ile 20 yaş çekiminden sonra iyileşme dönemi ve çekimden sonra oluşan kas spazmına bağlı çene kilitlenmesi daha kısa olur” dedi.

Bazı kişilerde yirmi yaş dişlerinin kalıtsal olarak hiç oluşmadığını ifade eden Diş Hekimi Zafer Kazak, "Oluşmuş olan yirmi yaş dişleri çene kemiğinde kendisine yer bulabilirse diğer dişler gibi çıkarak yerini alabilir. Bu durumda genel ağız sağlığı açısından sıkıntı oluşturmuyorsa yirmi yaş dişlerinin alınması gerekmemektedir. Ağız içerisineyerleşemeyecek pozisyonda olan dişler ise gömük ya da yarı gömük pozisyonda kalabilir. Eğer gömük yada çıkmış olan yirmi yaş dişi pozisyonu nedeniyle yandaki dişlere ve bulunduğu kemiğe zarar veriyorsa, temizlenemeyecek bir pozisyonda ağızda yer almışsa ve çürük ya da kırık nedeni ile zarar görmüş, dolgu, kanal tedavisi, kuron ya da başka bir tedavi yöntemi ile tedavi edilemeyecekse mutlaka çekilmelidir. Çekim zamanında yapılmaz ise dişlerin çapraşıklaşmasına sebep olabilir, iltahap yapabilir ya da öndeki dişe kalıcı zarar verebilir" şeklinde konuştu.


DİŞ AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Diş ağrılarının genelinde geçici müdehale için önerilebilinecek bitki, karanfil yağıdır. Aktarlardan alınabilinecek karanfil yağı, pamuk yardımıyla ağrıyan dişin üzerine koyulabilinir, kısa sürede ağrıyı keseceği görülecektir. Ancak geçici bir çözümdür, doktorunuza gitmeyi geciktirmeyin, çünkü diş ağrıları kulak ağrısından kalb sorunlarına kadar pekçok ağrı ve hastalığın tetikçisidir.

Etiketler: 20'lik diş kaç günde çıkar? 20'lik diş ağrısına ne, diş ağrısı

 

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