20'nci Siemens Opera Yarışması’nı kazanan genç opera sanatçıları belli oldu

Siemens Türkiye tarafından Türkiye’deki genç opera sanatçılarını dünya sahneleri ile tanıştırmak amacıyla düzenlenen Siemens Opera Yarışması’nı kazanan genç opera sanatçıları açıklandı. Bu yıl 20’ncisi gerçekleştirilen ve toplam 26 kişinin katıldığı yarışmanın finali 9 Mayıs’ta İstanbul’da Pera Palas Hotel’in tarihi balo salonunda düzenlendi. Türkiye’nin tek ulusal opera yarışması konumundaki Siemens Opera Yarışması’nda genç sanatçı Barış Yavuz jüri tarafından birinci seçilirken, Beren Kader Fidan ikinci ve Berk Dalkılıç ise üçüncülüğe değer görüldü.

Siemens Türkiye’nin 'Yaşam için müzik, yaşam için yenilikçi zeka' yaklaşımıyla düzenlediği Siemens Opera Yarışması’nda dereceye giren adaylar dünya sahnelerinde yer alma fırsatının yanında başarılarını çeşitli ödüller ile taçlandırdı. Bu yıl yarışmada birinci olan genç opera sanatçısı Barış Yavuz, Almanya’daki Karlsruhe Operası’nda bir yıllık burs ve Goethe-Institut İstanbul’da 4 aylık Almanca bursu kazandı. Yarışmanın ikincisi Beren Kader Fidan, Avusturya Salzburg Mozarteum Müzik Akademisi’nde 6 aylık burs ve Goethe-Institut İstanbul’da 2 aylık Almanca bursu kazandı. Üçüncü olan Berk Dalkılıç ise 2 bin euroluk ödülün sahibi oldu.

Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Hüseyin Gelis ödül töreninde yaptığı konuşmada, "Siemens Türkiye olarak hayata değer ve anlam katan faaliyetlere büyük önem veriyoruz. Özellikle teknolojiyi, eğitimi ve toplumsal anlamda sürdürülebilirliği destekliyoruz. Bu yaklaşımımızın en önemli boyutlarından biri ise sanata verdiğimiz destek. Bu sene Siemens Opera Yarışması’nın 20'nci yılını kutluyoruz. Hem gençlerimizin potansiyellerini geliştirmelerine yardımcı olmaktan hem de Türkiye’nin bu alandaki potansiyelini ve sesini yurt dışında duyurmaya katkıda bulunmaktan dolayı büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Siemens olarak Türkiye’nin geleceğine yatırım yapmaya, gençleri ve onların eğitimlerini hedefleyen projeleri desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Prof. Yekta Kara gibi operanın önemli isimleri jüri koltuğunda

Prof. Yekta Kara’nın başkanlığındaki Siemens Opera Yarışması jürisinde, Siemens Sanat Programı Direktörü ve Karlsruhe Hochschule Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Stephan Frucht, Karlsruhe Operası Genel Müdürü Peter Spühler, Hamburg Devlet Operası Sanat Yönetmeni Tillmann Wiegand ve Siemens Türkiye CSO'su Esra Kent gibi önemli isimler yer aldı.

20'nci Siemens Opera Yarışması’nda dereceye girenler şöyle;

Siemens Opera Yarışması Birincisi - Barış Yavuz

Siemens Opera Yarışması İkincisi - Beren Kader Fidan

Siemens Opera Yarışması Üçüncüsü - Berk Dalkılıç