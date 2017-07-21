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20'si Orman ve Su İşleri Bakanlığı çalışanı 54 kişi hakkında gözaltı kararı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı personeli 20 kişi ve KHK'lar ile kapatılan medya kuruluşlarının eski personeli 34 kişi hakkında gözaltı kararı çıktı.

20si Orman ve Su İşleri Bakanlığı çalışanı 54 kişi hakkında gözaltı kararı

21 Temmuz 2017 10:10

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında ByLock kullanıcısı Orman ve Su İşleri Bakanlığı personeli 20 kişi ve KHK'ler ile kapatılan medya kuruluşlarının eski 34 personeli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, kamu kurum ve kuruluşlardaki FETÖ/PDY yapılanmasına ilişkin soruşturmalar hız kesmeden devam ediyor. Soruşturmalar kapsamında örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock'u kullandığı tespit edilen Orman ve Su İşleri Bakanlığı personeli 20 kişi ve KHK'ler ile kapatılan medya kuruluşlarının eski 34 personeli hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltı işlemleri bu sabah itibariyle başlatılırken, Orman ve Su İşleri Bakanlığında hakkında gözaltı kararı verilen personelden 6'sının halen çalıştığı öğrenildi.


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