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21 bin liralık ceza çatıya çıkarttı

Nevşehir’de 21 bin liralık adli para cezası nedeniyle çatıya çıkarak intihara kalkışan genç kızı emniyet müdürü ikna ederek aşağıya indirdi.


21 Kasım 2016 20:03

Edinilen bilgiye göre, İbrahimpaşa Mahallesi eski Zahire Pazarı'nda oturan Çilem K. (24), savcılık tarafından kendisine verilen 21 bin liralık adli para cezası nedeniyle evin çatısına çıkarak intihara kalkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye kurtarma ekibi ve polisler sevk edildi. İtfaiye erleri genç kızın atlama ihtimaline karşı branda açarken, psikolog uzun süre ikna etmeye çalıştı. Çatıya çıkan İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Şube Müdürü Faruk Yaman, genç kızı ikna ederek aşağıya indirdi. Genç kızın halası, yeğenini kurtaran Şube Müdürü Faruk Yaman’a teşekkür etti. Olay yerinde hazır bekletilen ambulansta genç kız sağlık kontrolünden geçirildi.

Çilem K.'nın halası, “Ben Çilem’in halası olurum. Kendisi beni çağırdı, bende Konya’dan geldim. 21 bin lira para cezası gelince bu kız kafayı üşüttü. Nüfus cüzdanını kaybetmesiyle birlikte bunun üzerine bir kağıt geliyor. 21 bin liralık bir kağıt geliyor. Bunun nüfus cüzdanını kim kullanıyor bilgimiz yok. Bana da böyle dedi” diye konuştu. 

Coşkun Sağlamdin

Etiketler: 21 bin liralık ceza, nevşehir


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