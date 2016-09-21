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21 Eylül 2016 yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre Ankara ve İstanbul başta olmak üzere yurdun bir çok yerinde sağanak yağış bekleniyor.

21 Eylül 2016 yurtta hava durumu

21 Eylül 2016 08:18

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile G.Antep, Kilis, Diyarbakır, Adıyaman, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Adana'nın doğusu, K.Maraş'ın Andırın ilçesi, Osmaniye ile Hatay kıyılarında kuvvetli, Rize ile Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey kesimlerde hissedilir derecede (4-8 derece) olmak üzere kuzey, iç ve doğu bölgelerde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, kuzey, iç ve batı kesimlerde kuzey ve batı, Akdeniz kıyıları ile doğu bölgelerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'de kuvvetli (40-60 km/sa), Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun doğusunda çok kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde(50 - 90 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 21

İzmir: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 32

Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 27

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 23

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 25

Erzurum: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Diyarbakır: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29 

Etiketler: yağmur, yurtta hava durumu


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