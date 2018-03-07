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21 günlük bebeğin biberonunda tiner şüphesi

Malatya'da biberondan süt içerken fenalaşan bebeğin biberonunu koklayan anne tiner benzeri bir koku aldığını söylerken, anne ve baba mamayı kendilerinin hazırlamadığını iddia etti. Evde olay yeri inceleme ekipleri inceleme yaparken, bebeğin hastanedeki tedavisi devam ediyor.

21 günlük bebeğin biberonunda tiner şüphesi

07 Mart 2018 09:55

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde gece 02.00 sıralarında meydana geldi.

"Biberondan tiner benzeri ağır bir koku aldım"

Edinilen bilgilere göre, Zafer Mahallesi'nde ikamet eden B.P. ile Ç.Ç.'nin yaşadığı evlilik dışı ilişkiden dünyaya gelen 21 günlük bebeğe iddiaya göre annesi B.P. biberonla süt vermek istedi. Biberondan bir kaç damla alan bebek tepki verince anne durumdan şüphelenerek biberonu kokladı. Biberondan tiner benzeri ağır bir koku alan anne apartmanda karşılaştığı bir kişinden yardım isteyerek bebeği Malatya ve Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beydağı Çocuk Acil Servisine götürdü. 

B.P.'nin, bebeğin tiner kokusu gelen biberondan süt içtikten sonra rahatsızlandığını belirtmesi üzerine durum polise bildirildi. Olayın ardından bebeğin B.P. ve Ç.Ç. polis ekiplerince ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.
Olayın gerçekleştiği adreste olay yeri inceleme ekipleri detaylı çalışma yaparken, B.P. ve Ç.Ç. emniyetteki ifadelerinde bebeğe verilmek üzere hazırlanan ve içerisinde yanıcı benzeri bir maddenin bulunduğu belirtilen mamayı kendilerinin hazırlamadığını ileri sürdü. 

Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılan B.P. ve Ç.Ç.'nin ailelerinin bebekten haberlerinin olmadığı da öğrenildi. 

Olayla ilgili soruşturma sürerken 21 günlük bebeğin hastanedeki tedavisine devam ediliyor.  

Hasan Eryılmaz
 

Etiketler: biberon, Malatya, tiner

 

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