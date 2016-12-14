Okulların tatil edildiği 21 il:

Bitlis

Bitlis merkezde ve merkeze bağlı köy okullarında kar yağışı nedeniyle bir gün süreyle okullar tatil edildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada kar yağışı ve tipi nedeniyle Bitlis merkez ve merkeze bağlı köy okullarının bir gün süreyle tatil edildiği bildirildi. Bitlis'in Tatvan ilçesinde de dün gece saatlerinde etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışı sebebiyle ilçe merkezi ve bağlı tüm köylerdeki okullar bir günlüğüne tatil edildi.

Sivas

Sivas'ta olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Sivas Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle Sivas il merkezi, Suşehri, Gölova, Akıncılar, Koyulhisar, Yıldızeli, İmranlı ilçelerinin tamamı ile Ulaş ve Hafik ilçelerinde taşımalı eğitim görülen ilk ve orta dereceli okulların bir gün süreyle tatil edildiği duyuruldu.

Bayburt

Bayburt'ta kar yağışı dolayısıyla eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Bayburt Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, kentte gün içerisinde etkisini gösteren kar nedeniyle Çarşamba günü Bayburt genelinde ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca kamu kurumlarında görev yapan engelli personelin aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Karabük

Karabük Valiliği, Karabük’ün Ovacık ve Eflani ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Karabük Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Ovacık ve Eflani ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 14.12.2016 Çarşamba günü 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

Gümüşhane

Gümüşhane’de dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde ki okullar tatil edildi. Gümüşhane Valiliği yaptığı yazılı açıklamayla Şiran, Kelkit ve Köse ilçelerindeki tüm okullarda eğitime bir gün ara verildiğini, Merkez ilçe, Torul ve Kürtün ilçelerinde ise taşımalı sistemle eğitim yapılan okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu.

Kastamonu

Kastamonu’da etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerince alınan karar doğrultusunda, Ağlı, Şenpazar, Küre ve Bozkurt'ta 14 Aralık Çarşamba günü okullar bir gün tatil edildi. İnebolu’da ve Cide’de ise, taşımalı eğitime 14 Aralık Çarşamba günü bir gün süreyle ara verildi.

Elazığ

Kar yağışının etkili olduğu Elazığ'da merkez ve merkeze bağlı belde ile köylerde okulların tatil edildiği duyuruldu. Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada Alacakaya, Sivrice, Maden, Arıcak, Karakoçan ilçelerindeki bütün okullarda, Palu ve Kovancılar İlçesi'nde ise bazı yerleşim yerlerinde eğitime çarşamba günü için ara verildiğini bildirdi. Ayrıca hamile ve engellilerin de izinli olacağı belirtildi.

Düzce

Düzce’de yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde taşımalı sistemde eğitim gören öğrenciler için eğitime bir gün ara verildi.

Düzce Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle 14 Aralık Çarşamba günü il genelinde taşımalı sistemdeki öğrenciler için okullarda eğitime ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Tunceli

Tunceli’nin Pülümür ve Nazımiye ilçesinde ilk ve orta dereceli okullar bir gün süreyle tatil edildi.

Ordu

Ordu'da etkili olan kar yağışı sebebiyle 18 ilçede okullar tatil edildi. Ordu'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sebebi ile Aybastı, Korgan, Gölköy, Mesudiye, Gürgentepe, Kabataş, Çaybaşı, Ulubey, Kabadüz, Çamaş, Kumru ve İkizce ilçesindeki tüm okullar ile Altınordu ilçesine bağlı Gerce, Gökömer, Cumhuriyet ve Yağızlı Mahallelerindeki okullar, Gülyalı ilçesinde Kestane, Alibey, Mustafalı ve Taşlıçay Mahallelerinden taşımalı olarak gelen öğrencilere, Fatsa ilçesinde Aslancami, Kösebucağı, Hatipli ve Geyikçeli Mahallerindeki okullarda, Ünye ilçesinde Pelitliyatak, Yenikent ve Erenyurt Mahallelerindeki okullarda eğitim öğretime 14 Aralık Çarşamba günü 1 gün süreyle ara verildi.

Sakarya

Sakarya'da taşımalı sistemle eğitime bir gün süreyle tatil edildi. Sakarya Valiliği, veriler doğrultusunda tedbir amaçlı il genelinde taşımalı sistemle eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi.

Tokat

Tokat’ın Başçiftlik ilçesinde yoğun kar yağışı nedeni ile ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, olumsuz hava şartları nedeni ile Başçiftlik ilçesinde eğitime bir gün süre ile ara verildiğini kaydetti.

Bolu

Yoğun kar yağışı nedeniyle Bolu’nun Gerede ilçesinde 14 Aralık Çarşamba günü eğitime bir gün ara verildi. Bolu Valisi Aydın Baruş, twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Olumsuz hava koşulları nedeniyle Gerede ilçesinde 14 Aralık Çarşamba günü eğitime bir gün ara verilmiştir. Ayrıca, Gerede ilçesinde çalışan engelli ve hamile kamu görevlileri 14 Aralık Çarşamba günü bir gün idari izinli sayılacaktır” ifadelerini kullandı.

Erzurum

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yaşanan tipi ve kar yağışı nedeniyle anaokulları, ilkokullar, ortaokullar ve liselerde eğitim öğretime bugün ara verildiği bildirildi. Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de bugün idari izinli sayılacağı duyuruldu.

Niğde

Niğde'de yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 14 Aralık Çarşamba günü 1 gün süreyle tatildi edildi. Niğde Milli Eğitim Müdürlüğü yoğun kar yağışı nedeniyle bugün okulların tatil edildiğini açıkladı.

Ağrı

Ağrı’da etkisini arttırarak devam eden kar yağışı sonrası eğitime bir gün ara verildi. Kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan ve sabaha karşı etkisini arttıran kar yağışı sonucu Doğubayazıt ilçesi hariç merkez ve diğer ilçelerde eğitime bir gün ara verildi.

Kars

Kars'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Kars Valiliğinden yapılan açıklamada "Yoğun kar yağışı nedeniyle 14.12.2016 Çarşamba günü Kars geneline bulunan tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim - öğretime 1 gün ara verilmiştir" denildi.

Muş

Muş'ta olumsuz hava şartları nedeniyle okullar tatil edildi.

Bingöl

Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Yozgat

Yozgat il merkezinde yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim-öğretim gören öğrenciler için okullar bugün tatil edildi.

Konya

Konya'nın Ahırlı, Akören, Altınhekim, Bozkır, Cihanbeyli, Çumra, Emirgazi, Ereğli, Halkapınar, Hadim, Derbent, Güneysu, Kadınhanı, Kulu, Sarayönü, Yalıhüyük ilçelerinde okullara 1 gün süreyle ara verildi.