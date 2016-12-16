Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Nevşehir merkezli olarakYozgat, Bingöl, Giresun, Muğla, Kırıkkale, Çorum, Kars, Aydın, Konya, Düzce, Manisa, Afyonkarahisar, Kayseri, Kahramanmaraş, Antalya, Şanlıurfa, İzmir, Adana, Ankara ve İstanbul’da FETÖ’nün kadın yapılanması ve finans kaynaklarına yönelik dün yapılan operasyonlarda 88 kişiden 26’sı yakalandı. Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan operasyon sonrasında yerlerinde bulunamayan 62 kişinin ise aranmasına devam edildiği öğrenildi.

Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR