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21 Kasım 2016 Pazartesi yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

21 Kasım 2016 Pazartesi yurtta hava durumu

21 Kasım 2016 09:05

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Marmara bölgesinin parçalı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus hadisesi ile birlikte Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda kuvvetli olmak üzere iç bölgelerde don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu, Karadeniz kıyılarında doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 16
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 17
İzmir: Az bulutlu ve açık 20
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 17
Adana: Az bulutlu ve açık 24
Antalya: Az bulutlu ve açık 24
Samsun: Az bulutlu ve açık 16
Trabzon: Az bulutlu ve açık 14
Erzurum: Az bulutlu ve açık 3
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 16 

Etiketler: 21 kasım, hava durumu


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