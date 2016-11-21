Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Marmara bölgesinin parçalı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus hadisesi ile birlikte Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda kuvvetli olmak üzere iç bölgelerde don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu, Karadeniz kıyılarında doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 16

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 17

İzmir: Az bulutlu ve açık 20

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 17

Adana: Az bulutlu ve açık 24

Antalya: Az bulutlu ve açık 24

Samsun: Az bulutlu ve açık 16

Trabzon: Az bulutlu ve açık 14

Erzurum: Az bulutlu ve açık 3

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 16