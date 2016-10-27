Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada şikayetçiler ve 46 yaşındaki sanık E.K. duruşmaya katılmazken, sanık avukatı Emre Ayan hazır bulundu. Sanık avukatı Emre Ayan, müvekkili adına yaptığı savunmada yolda gizli buzlanma olduğunu, yetkililerin gerekli önlemleri almaması, daha önceden yapılan yol çalışmasında yolun yükseltildiğine dair herhangi bir uyarı olmadığını belirterek, "Kurum yetkilileri de bu davada sanık olarak yargılanmaya dahil edilmeliydi. Sadece şoför olan müvekkilime yönelik düzenlenen bilirkişi raporunu kabul etmiyoruz. Yoldaki ihmal ve eksiklikler nedeniyle kaza meydana geldi. İlk müdahale kazadan 6 saat sonra, otobüsün vinç ile kaldırılmasından sonra yapıldı. Ayrıca burada yoldaki eksiklikler ve ilk yardıma ilişkin hatalara rağmen kurum yetkilileri hakkında dava açılmamış olması da hukuk devleti ilkesi ile bağdaşmamıştır. Zira kusurlu olan kişi hangi makam ve mevkide olursa olsun gelip bağımsız mahkemeler önünde hesap vermelidir. Aksi halde bu dosyada olduğu gibi hukuk devleti ilkesi vatandaşını devletin çarklarında ezen bireye dönüşür" diye konuştu.

Sanık hakkında tutuklama kararı

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık E.K.'ye 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma' suçundan 14 yıl 10 ay 10 gün hapis cezası verdi. Sanığın 2 yıl ehliyetine el koyan mahkeme, duruşmaya katılmayan sanık hakkında tutuklama kararı çıkarılmasına hükmetti.

OLAY

İstanbul'dan 22 Ocak 2014'te saat 13.00'te Muş'a gitmek üzere yola çıkan şoför E.K. yönetimindeki 34 DG 5950 plakalı yolcu otobüsle saat 23 Ocak 2014 gecesi 02.30'da Pınarbaşı ilçesinin Olukkaya mevkiine geldiğinde, kar yağışı, gizli buzlanma ve sisin de etkisiyle direksiyon kontrolünü yitirdi. Şarampole yuvarlanan otobüs, karşı şeride geçip yol kenarında eğimli arazide devrildi. Kazada otobüsün altında ezilenler olmak üzere 13'ü erkek, 7'si kadın, 1'i çocuk 21 kişi hayatını kaybetti, aralarında otobüs şoförünün de bulunduğu 29 kişi yaralandı.

Şeref Kahraman

KAYSERİ