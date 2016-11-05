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21 PKK'lı terörist daha öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkari, Şırnak, Diyarbakır, Tunceli ve Kuzey Irak'ta düzenlenen operasyonlarda 21 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

21 PKKlı terörist daha öldürüldü

05 Kasım 2016 14:00

TSK'dan yapılan açıklamada, Hakkâri Çukurca’da devam eden operasyonda bölücü terör örgütü mensubu 3 teröristin etkisiz hale getirildiği, 11 adet el bombası, 1 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 7 adet Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 adet telsiz ele geçirildiği belirtildi.

Şırnak merkezde devam eden operasyonda ise, bölücü terör örgütü mensubu 7 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Operasyonda 1 adet Biksi makineli tüfek, 4 adet dolu Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 2 adet el bombası ele geçirildiği kaydedildi.

Muş merkezde devam eden operasyonda 18 sığınak, 9 mevzi, 3 avcı boy çukuru, 3 deponun tespit edildiği ve ele geçirilen muhtelif yaşam malzemelerinin yerinde imha edildiği belirtildi.

Diyarbakır Lice’de bölücü terör örgütü mensubu bir terörist etkisiz hale getirilirken, 1 adet Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 34 adet Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, bin 150 kilo kubar esrar ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi.

Tunceli Pülümür’de aralarında sözde Erzurum eyalet sorumlusu İ.T.’nin de bulunduğu bölücü terör örgütü mensubu 7 teröristin ölü olarak silah, mühimmat ve malzemeleri (3 adet M-16 piyade tüfeği, 2 adet Biksi makineli tüfek, 4 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 19 adet el bombası, 2 adet tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 12 adet M-16 piyade tüfeği.şarjörü, 23 adet Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 426 adet M-16 piyade tüfeği fişeği, bin 128 adet Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 352 adet Biksi makineli tüfek fişeği, 52 adet tabanca fişeği, 1 adet el telsizi, 1 adet güneş paneli ve 1 adet parçalanmış silah üstü termal dürbün) ile birlikte ele geçirildiği bildirildi.

Van Edremit’te güvenlik güçlerince icra edilen arazi aramasında tespit edilen 30 litre amonyum nitrat ve bir adet anti tank mayınının imha edildiği kaydedildi. 

Şırnak merkezde güvenlik güçlerince icra edilen arazi aramasında tespit edilen bir adet el yapımı patlayıcı imha edilirken, Mardin Nusaybin’de terör örgütünün barınma alanlarından kaçan PYD bölücü terör örgütü mensubu bir teröristin silahsız ve teçhizatsız olarak teslim olduğu belirtildi.

Irak kuzeyi Zap bölgesi ile Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 teröristin ise etkisiz hale getirildiği bildirildi.  

Etiketler: diyarbakır, hakkari, Şırnak, terörist, Tunceli


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