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21 polis FETÖ'den gözaltına alındı

Balıkesir polisi, aralarında 1. sınıf emniyet müdürlerinin de olduğu 21 polisi FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına aldı.

21 polis FETÖden gözaltına alındı

18 Ocak 2017 11:00

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Kocaeli, Siirt ve Ağrı'da operasyon düzenledi. Haklarında gözaltı kararı bulunan 26 şüphelinin örgütün haberleşme sistemi olan 'Bylock' kullandığı tespit edilirken, daha önce KHK ile ihraç edilmiş 1'i 1. sınıf Emniyet Müdürü, 3.'ü 2. sınıf Emniyet Müdürü, 3'ü 3. sınıf Emniyet Müdürü, 15'i 4. sınıf Emniyet Müdürü, 4'ü emniyet amirinin emniyet müdürlükleri bünyesinde İstihbarat Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü gibi kritik noktalarda görev aldığı öğrenildi.
Operasyonda 21 şüpheli gözaltına alınırken, 5 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. 

Bahadır Demirçeviren


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