Ordu’nun Altınordu İlçesi’nde Durugöl Spor Salonu’nda düzenlenen seronomi açılışı ile başlayan müsabakalara 21 ülkeden yaklaşık 200 kadın boksör katılıyor. 23 sıklette düzenlenen şampiyonada en fazla katılım ise 23’er boksörle Türkiye ve Rusya’nın oldu.

Açılış seremonisinde konuşan Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, şampiyonanın önemine değinerek, organizasyonun Ordu’da gerçekleşmesine destek veren Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz’a teşekkür etti.

İlk günde 52 kilogramda ringe çıkan milli boksör Ayten Cumentor, Rus rakibi Ekaterina Molchanova’yı 2-1 yenerek bir üst tura yükseldi.