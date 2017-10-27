21 ülkenin büyükelçileri Uşak'ta

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası’nın (UTSO) ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, Ruanda Cumhuriyeti, Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti, Burkina Faso, Uganda Cumhuriyeti, Sudan Cumhuriyeti, Nijerya Federal Cumhuriyeti, Kenya Cumhuriyeti, Nijer Cumhuriyeti, Benin Cumhuriyeti, Gana Cumhuriyeti, Fas Krallığı, Çad Cumhuriyeti, Moritanya İslam Cumhuriyeti, Güney Sudan Cumhuriyeti, Gabon Cumhuriyeti, Mali Cumhuriyeti, Güney Afrika Cumhuriyeti, Senegal Cumhuriyeti, Zambiya Cumhuriyeti, Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti, Kongo Cumhuriyeti büyükelçileri katıldı.

TBMM Ruanda Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Uşak Milletvekili Alim Tunç UTSO toplantı salonunda yaptığı konuşmada, geçen ay Ruanda Ankara Büyükelçisi Williams Nkurunzıza’nın Uşak’ı ziyaret ederek ikili ticari ve kültürel görüşmeler yaptığına değinerek, yapılan bu görüşmeler sonrası olumlu sonuçlar elde ettiklerini ifade etti.

Ruanda’nın çok önemli bir ülke olduğuna vurgu yapan Tunç, Fetullahçı terör örgütünün Türkiye’ye yönelik 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra Büyükelçi Nkurunzıza’nın yanlarında olarak dostluklarını gösterdiklerine, ayrıca ülkelerinde bulunan FETÖ okullarını kapattıklarını dile getirdi.

"Ruanda’nın malum yapının okullarını 3 Haziran'da kapatması bizim için çok önemlidir" diyen Tunç, “Bu malum yapının Afrika ülkelerinde güçlü olduğunu biliyoruz. Ruanda’da da güçlülerdi ama dostlarımız sayesinde Büyükelçimiz sayesinde bunun üstesinden geldik. Şu an için 21 tane büyükelçimiz geldi. Onlarla da bunun mücadelesini hep birlikte vereceğiz ve ülkemizin güçlü hedeflerine ulaşır büyük olması için gayretler sarf edeceğiz” dedi.

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kandemir de toplantıda yaptığı konuşmada, Afrika ülkelerinde yapacakları ikili ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla 21 büyükelçinin Uşak’ı ziyaret ettiğini söyleyerek, “Uşak ekonomisinin lider sektörleri tekstil ve tekstil geri dönüşüm, deri, seramik, gıda sınıflandırılabilir. İlimizin bu sektörlerde Türkiye üretimindeki payımız battaniyede yüzde 80, tekstil geri dönüşümünde yüzde 75, recenere iplikte yüzde 65, deride yüzde 80, sabi nezinde ise yüzde 50'dir. Yine yıllık yaklaşık 50 milyon metrekare yerli duvar konusu üretimiyle ülke üretiminin yaklaşık yüzde 15’i ilimizde yapılmaktadır” şeklinde konuştu.

Toplantıya katılan büyükelçilere Uşak'la ilgili film seyrettirildikten sonra sırayla büyükelçiler kendi ülkelerinin ticari hacim ve boyutlarını kısa olarak katılımcılara anlattılar.

Ferhat Bal - Ertunç Öztürk