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21 yaşında genç kazada can verdi

21 yaşında genç kazada can verdi
21 yaşında genç kazada can verdi

Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen kazada 21 yaşındaki elektrikli motosiklet sürücüsü yaşamını kaybetti.

Kaza Didim-Söke yolu mavişehir mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Mavişehir mahallesinde seyir halinde olan Mustafa Batı (22) yönetimindeki 25 BC 109 plakalı araç, aynı yönde seyir halinde olan Ümit Elban'ın (21) kullandığı elektrikli motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola fırladı. 

Kazayı görenler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan Elban, Didim devlet hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı Elban yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Elban'ın Mavişehir Pazar yerinde esnaflık yaptığı öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

Hüseyin Çalışkan 

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