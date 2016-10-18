YANGIN NEDENİYLE FIRLATILAMAYAN KEPLER 21 YIL SONRA FIRLATILACAK

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, mezuniyet törenin, 22 Ekim 2016 Cumartesi saat 16.00’da Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Salon 4’de gerçekleştirileceği duyuruldu.

Açıklamada, Mühendislik Fakültesi’nden Bilgisayar Enformatik, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Ekonomi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, İletişim Fakültesi ile Mimarlık Fakültesi’nden 100 mezunun diplomalarını alacağı belirtildi.

YDÜ Mezunlar Derneği Başkanı ve yardımcıları, Asil Yönetim Kurulu Üyeleri ve Asil Denetim Kurulu Üyelerinin de yer alacağı törende, mezuniyet törenine katılan öğrencilerin aileleri de törende yer alacak.

“21 YIL SONRA YARIM KALMIŞ HEYECANI YAŞAYACAĞIZ”

YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan Günsel, 21 yıl sonra düzenlenecek olan mezuniyet töreni ile ilgili yaptığı kısa açıklamada, Kıbrıs Türkü’nün 1974 sonrası yaşadığı en acı olaylardan bir tanesinin 1995 yılındaki Beşparmak Dağları yangını olduğunu ifade etti. Asırlık bitki örtüsünün yok olduğu, korkunun yaşandığı dönemde 1995 yılı mezunlarının mezuniyet törenlerinin ertelendiğini söyleyen Doç. Dr. İrfan Günsel, yıllarca emek verilen, birlikte bilimin, kültürün, sanatın paylaşıldığı, hatta zaman zaman sosyalleşip arkadaşça yaklaşılan, dertleşilen kıymetli öğrencileri mezuniyet cübbeleriyle karşılarında 21 yıl sonra görmenin, gerek aileler, gerekse Yakın Doğu ailesi için ayrı bir heyecan ve gurur olduğunu belirtti. Sabır, özveri ve büyük bir istekle bilgilerin aktarılıp yön verilen mezunların, 21 yıldır farklı ülkelerde, farklı şehirlerde YDÜ’yü temsil ettiklerini ifade eden Doç. Dr. İrfan Günsel, “Yeşil adamızın güzelliği olan ormanlarımızı yok etmiş ve ülkeyi yasa boğan yangından yıllar sonra 95 yılı öğrencilerinin yarım kalmış mezuniyet mutluluğunu paylaşacağız” dedi.

