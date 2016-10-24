YDÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane yer alan mezuniyet töreninde YDÜ Kurucu Rektörü Dr. Suat İ.Günsel, Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan Günsel Rektör Prof. Dr. Ümit Hasan, 1995 yılında dönemin Başbakanı Hakkı Atun, Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Rekötür Prof. Dr. İsmail Güleç Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Bektaş, Prof.Dr. Fahreddin Sadıkoğlu, Prof.Dr. Tamer Şanlıdağ, öğretim üyeleri, 1995 yılında mezun olan öğrenciler ve aileleri hazır bulundu.

Tören, Atatürk Eğitim Fakültesi Öğrt.Görv. İlyas Abdullin'in müzik dinletisi ile başladı. Ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının yanı sıra Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş ve hayatını kaybeden mezun öğrenciler Taha Telli ve Urcan Vangöl anısına bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla devam etti.

Törenin açılış konuşmasına geçilmeden önce Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ömer Paç'ın törene ilişkin mesajı okundu.

"MEZUNLAR ZAMANI GERİ ALARAK BU GÜNÜ YAŞIYORLAR"

Daha sonra açılış konuşmasını geçekleştiren YDÜ Rektörü Prof. Dr. Ümit Hassan, mezunların zamanı geri alarak bu günü yaşadıklarının yanı sıra bir de yıllar sonrasının da aynı zaman içerisinde olduğunu belirtti ve her daim Yakın Doğu Üniversitesi'ni ileriye götüreceklerini vurguladı.

"21 YIL ÖNCE MEZUN OLDU, MEZUN OLDUĞU BÖLÜMÜN BAŞKANI OLDU"

Mezunlar adına Bilgisayar Enformatik Bölüm mezunu ve aynı zamanda bu bölümün şu anki başkanı olan Doç. Dr. Nadire Çavuş konuşmasını gerçekleştirirken salonda duygu dolu anlar yaşandı. Çavuş mezun olduğu bölümün yine aynı üniversitede bölüm başkanlığı yapmaktan gurur duyduğunu belirtti.

Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Alper Karayama 21 yıl sonra gerçekleşen mezuniyet töreni için her birinin oldukça heyecanlı olduğunu ifade ederek, dünyanın her yerinde dernekleri adına etkinlikler yapmayı planladıklarını söyledi.

YANGIN FELAKETİ NEDENİYLE YAPILAMAYAN MEZUNİYET TÖRENİNİN YILLARCA ÜZÜNTÜSÜNÜ YAŞADIK"

Prof. Dr. Şenol Bektaş, Yangın felaketi nedeniyle yapılamayan mezuniyet töreninin yıllarca üzüntüsünü yaşadık ve bu töreni gerçekleştiriyor olmaktan büyük onur duyduğunu ifade etti. Mesleki hayatlarında başarı kazanan mezunların Yakın Doğu Ailesine yaşattığı mutluluğu da dile getiren Prof. Dr. Bektaş 1995 yılından bu yana Yakın Doğu Üniversitesinin gelişim katettiğinden de söz ederek, kampüsün giderek büyüyüp gerek öğrenci sayısı bakımından gerekse fakültelerin sunmuş olduğu imkanlara bakarak uluslararası bir eğitim kurumuna ulaştığının altını çizdi.

Ardından YDÜ Kurucu Rektör Dr.Suat Günsel ve Mütevelli Heyeti Başkanı Doç.Dr. İrfan S.Günsel ile Mezun Öğrenciler Derneği arasında karşılıklı plaket takdimi ve öğrencilere sırasıyla diploma verilmesi ile devam etti.

Son olarak mezunlar 21 yıl sonra kep atmanın sevinci yaşayarak Kurucu Rektör Dr. Suat İ.Günsel ve Tüm hocaları ile birlikte anı fotoğrafı çektirdiler.

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