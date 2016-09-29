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210 kilo armudu yemek için çalmışlar

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, bir bahçeden topladıkları 210 kilo armudu araçlarına yüklerken jandarma tarafından suçüstü yakalanan iki kişi, "Canımız armut çekmişti. Yemek için topladık" dedi.

210 kilo armudu yemek için çalmışlar

29 Eylül 2016 16:16

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Şehitler Mahallesi'nde Mehmet Emin Üzen’e ait armut bahçesinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, belirtilen bahçeye baskın yaptı. Tarlanın etrafını saran ekipler, topladıkları armutları hafif ticari araca yükleyen iki şahsı kıskıvrak yakaladı. Armut hırsızlığı yapan 38 yaşındaki Fevzi Ü. ile 32 yaşındaki Savaş Ü. gözaltına alındı.
Ağaçlardan toplanıp araca yüklenen toplam 210 kilogram armut sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan iki zanlı, adliyeye sevk edildi. Şahısların, “Köye gezmeye gittik. Canımız armut çekti. Bahçeye girip armut topladık. Çalmak için değil, yemek için topladık” dedikleri öğrenildi.

Salih Bakıcı

Etiketler: armut, bursa


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