Korkuteli Kaymakamı Erol Tanrıkulu, kar yağışı nedeniyle merkez ile merkeze bağlı mahallelerde bulunan tüm okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildiğini bildirdi. Korkuteli ilçe esnafı sabah saatlerinde dükkanların önündeki karları kürerken bir çok sürücü araçlarının üstündeki karları temizledi.

Korkuteli-Antalya, Korkuteli-Tefenni, Korkuteli Fethiye karayolları kar yağışı nedeniyle trafiğe kapanırken, Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri yol açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Adem Durmaz

