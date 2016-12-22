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22 Aralık 2016 Antalya'da okullar tatil edildi mi?

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kar yağışı sebebiyle okullar bir gün süreyle tatil edildi. İlçe merkezinde kar kalınlığının 20, yayla mahallelerde ise 40 santime ulaştığı kaydedildi. 22 Aralık 2016 Antalya'da okullar tatil edildi mi?

22 Aralık 2016 Antalyada okullar tatil edildi mi?

22 Aralık 2016 10:21
Antalya'da okullara kar tatili - Tıkla İzle

Korkuteli Kaymakamı Erol Tanrıkulu, kar yağışı nedeniyle merkez ile merkeze bağlı mahallelerde bulunan tüm okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildiğini bildirdi. Korkuteli ilçe esnafı sabah saatlerinde dükkanların önündeki karları kürerken bir çok sürücü araçlarının üstündeki karları temizledi. 

Korkuteli-Antalya, Korkuteli-Tefenni, Korkuteli Fethiye karayolları kar yağışı nedeniyle trafiğe kapanırken, Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri yol açmak için çalışmalarını sürdürüyor. 

Adem Durmaz
 

Etiketler: antalya, kar yağışı


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