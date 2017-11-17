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22 asker FETÖ’den gözaltına alındı

Kocaeli'de, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK içindeki yapılanmasına yönelik yapılan operasyonlarda 22 asker yakalanarak gözaltına alındı.

22 asker FETÖden gözaltına alındı

17 Kasım 2017 15:08

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüte üye olmak suçundan 3’ü ihraç, 27’si muvazzaf toplam 30 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi. Bu sabah saatlerinde Kocaeli başta olmak üzere İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Elazığ, Samsun, Hatay, Konya, Balıkesir, Zonguldak, Amasya, Bitlis, Gaziantep, Ağrı ve Çorum illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen operasyonlar doğrultusunda 2 yüzbaşı, 1 araştırma görevlisi teğmen, 1 teğmen, 17 astsubay ve 1 ihraç astsubay olmak üzere toplam 22 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Firar durumdaki 2’si ihraç 8 kişinin yakalama çalışmaları devam ettiği bildirildi.

Uğur Konuk
 

Etiketler: Kocaeli

 

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