Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara ve Ege'nin batı kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Kütahya çevreleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun batı kesimlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 22

İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu 22

İzmir: Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı 24

Adana: Az bulutlu ve açık 30

Bursa: Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra batısı sağanak yağışlı 24

Antalya: Az bulutlu ve açık 27

Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu 21

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu 20

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 15

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 26