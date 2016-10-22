Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara ve Ege'nin batı kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Kütahya çevreleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun batı kesimlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 22
İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu 22
İzmir: Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı 24
Adana: Az bulutlu ve açık 30
Bursa: Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra batısı sağanak yağışlı 24
Antalya: Az bulutlu ve açık 27
Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu 21
Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu 20
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 15
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 26