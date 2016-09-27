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22 ilde 113 polis için gözaltı kararı!

Çorum merkezli 22 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 113 polis hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Gözaltı kararı çıkarılan polisler arasında rütbeli personeller de bulunuyor.

22 ilde 113 polis için gözaltı kararı!

27 Eylül 2016 13:56

Edinilen bilgilere göre, Çorum Cumhuriyet Savcılığı tarafından FETÖ soruşturması kapsamında 113 polis memuru hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Çorum merkez ve ilçelerde dahil olmak üzere şu ana kadar 50’nin üzerinde polis gözaltına alındı. Gözaltına alınan polislerin arasında görev başında olanların da bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan polis memurları Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Bugüne kadar FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında Çorum’da 15 emniyet müdürü, 2 emniyet amiri, 3 komiser, 4 komiser yardımcısı ve 43 polisin tutuklandığı öğrenilirken, 3 emniyet müdürü, 1 emniyet amiri, 1 başkomiser, 4 komiser yardımcısı, 50 polis hakkında kontrol kararı alındığı öğrenildi.

Etiketler: Çorum Cumhuriyet Savcılığı, FETÖ/PDY operasyonu, Fetullahçı terör örgütü


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