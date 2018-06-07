22 ilde FETÖ operasyonu: 57 gözaltı kararı

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmalar kapsamında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile bağlantıları bulunan ve örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen kişilere yönelik operasyon başlatıldı. Şifreli mesajlar ile konuşma içerikleri çözümlenmiş 57 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik bu sabaha karşı İstanbul merkezli 22 ilde 77 farklı adreste eş zamanlı operasyon başlatan polis, çok sayıda FETÖ üyesini gözaltına aldı.

Sadık Kahraman