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22 ilde FETÖ operasyonu: 57 gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nca yürütülen soruşturma kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik şifreli mesajlaşma programı ByLock kullanıcısı 57 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

22 ilde FETÖ operasyonu: 57 gözaltı kararı
22 ilde FETÖ operasyonu: 57 gözaltı kararı - Web TV

07 Haziran 2018 12:48

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmalar kapsamında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile bağlantıları bulunan ve örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen kişilere yönelik operasyon başlatıldı. Şifreli mesajlar ile konuşma içerikleri çözümlenmiş 57 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik bu sabaha karşı İstanbul merkezli 22 ilde 77 farklı adreste eş zamanlı operasyon başlatan polis, çok sayıda FETÖ üyesini gözaltına aldı.

Sadık Kahraman

 

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