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22 ilin emniyet müdürü değişti

Resmi Gazete'de yayımlanan İçişleri Bakanlığı kararnamesi ile 22 ilin emniyet müdürü değişti.

22 ilin emniyet müdürü değişti

20 Ağustos 2017 01:23

Resmi Gazete’de yayımlanan İçişleri Bakanlığı atama kararlarına göre; 300 mülki idare amiri ve 22 emniyet müdürü yer değiştirdi. Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Arif Çetin, Orgeneralliğe terfi ettirilerek Jandarma Genel Komutanlığı’na atandı.

İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Jandarma Genel Komutanlığı, mülki idare amirleri ,emniyet müdürleri atamalarına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Arif Çetin, Orgeneralliğe terfi ettirilerek Jandarma Genel Komutanlığı’na, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Salih Karataş, Korgeneralliğe terfi ettirilerek Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı’na atandı.

300 mülki idare amiri yer değiştirdi

“Mülki İdare Amirleri Yaz Kararnamesi” ile 300 Mülki İdare Amirinin görev yerlerinde değişiklik yapıldı. Kararname kapsamında 45 Vali Yardımcısı Kaymakamlığa atanırken, büyük illerde birer kadın vali yardımcısının ataması gerçekleşti. 22 emniyet müdürü yer değiştirdi Kararnamenin emniyet müdürlerine ilişkin kısmına göre; 3 Emniyet Genel Müdür Yardımcısı ile 22 İl Emniyet Müdürü’nün yerleri değişirken, 10 İl Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi olarak merkeze alındı, 4 İl Emniyet Müdürü Merkez Teşkilatındaki birimlerde görevlendirildi ve 8 İl Emniyet Müdürü’nün yerleri değişti. 10 İl Emniyet Müdürü ilk defa göreve atanırken, 4 İl Emniyet Müdürü merkezdeki birim amirlerinden atandı. İçişleri Bakanı onayı ile 3 polis okulu müdürü ile merkezdeki 7 birim amirinde değişiklik yapıldı.

Etiketler: ankara, emniyet müdürü, Resmi Gazete


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