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22 ilin valisi terörle mücadele için Ankara’da

Doğu ve Güneydoğu’daki 22 ilin valisi, PKK ve terörle mücadele başlıklı güvenlik toplantısı için Ankara’da.

22 ilin valisi terörle mücadele için Ankarada

18 Eylül 2016 11:13

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında Ankara Vilayetler Evi’nde yapılan toplantının ana gündem maddesi PKK ve terörle mücadele. Bu kapsamda Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bitlis, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, Iğdır, Kars, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van valileri toplantıya katılıyor. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı Bakan Soylu’nun konuşması ile başlarken, toplantıda güvenlik sorunları masaya yatırılacak.

Benan Özben

Etiketler: 22 ilin valisi


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