İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında Ankara Vilayetler Evi’nde yapılan toplantının ana gündem maddesi PKK ve terörle mücadele. Bu kapsamda Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bitlis, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, Iğdır, Kars, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van valileri toplantıya katılıyor. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı Bakan Soylu’nun konuşması ile başlarken, toplantıda güvenlik sorunları masaya yatırılacak.

Benan Özben