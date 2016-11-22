Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor, kuzeybatı ile zamanla güneybatı kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus hadisesi ile birlikte Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 14

İstanbul: Parçalı bulutlu 18

Bursa: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli 17

İzmir: Az bulutlu ve açık 19

Adana: Az bulutlu ve açık 24

Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 22

Samsun: Az bulutlu ve açık 15

Trabzon: Az bulutlu ve açık 17

Erzurum: Az bulutlu ve açık 2

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 14