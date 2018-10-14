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22 kişinin öldüğü feci kazada şoförün uyuduğu iddiası

22 kişinin öldüğü feci kazada şoförün uyuduğu iddiası
22 kişinin öldüğü feci kazada şoförün uyuduğu iddiası

İzmir'de 22 göçmenin hayatını kaybettiği, 11 kişinin de yaralandığı feci kazada kamyon şoförünün uyuduğu iddia edildi.

Kaza, İzmir'in Menderes ilçesinde Adnan Menderes Havalimanı yakınlarında meydana geldi.

Sabah saat 08.00 sıralarında kasasında Yunanistan'a geçmeyi planlayan düzensiz göçmenleri taşıyan kamyon, Menderes ilçesi yönüne giderken bariyerlere çarparak yaklaşık 25 metre yükseklikten Değirmençayı Deresi yatağına uçtu. Ters dönen kamyondaki göçmenlerin can yelekleri ve eşyaları etrafa saçıldı. Can pazarının yaşandığı olayda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 22 göçmen hayatını kaybederken, 11 kişi de yaralandı. Yaralılar ve hayatını kaybedenlerin cesetleri çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hurdaya dönen kamyonun olay yerinden kaldırılması için çekici çağrılırken, olay yerinde hiç fren izi bulunmadığı ve şoförün uyuduğu iddia edildi. 

Düzensiz göçmenlerin kaçakçılarla anlaşarak İç Anadolu Bölgesi'nden kamyonla alındıkları ve Menderes sahilinden Yunanistan'ın Samos Adası'na tekne ile geçmeyi planladıkları öğrenildi.
Cumhuriyet savcısının kaza yerindeki incelemeleri sürüyor.  

Ceren Atmaca - Hakan Gözalan - Sinan Yeniçeri
 

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