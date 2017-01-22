İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 3

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 7

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 11

Adana: Parçalı ve az bulutlu 15

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 17

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 9

Trabzon: Çok bulutlu 8

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu -6

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 9