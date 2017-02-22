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22 Şubat 2017 yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

22 Şubat 2017 yurtta hava durumu

22 Şubat 2017 08:57

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sivas, Yozgat, Bolu ve Kastamonu çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus hadisesi ile birlikte Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının doğu ve Güneydoğu Anadolu'da önemli bir değişiklik olmayacağı, diğer yerlerde 3 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında kuvvetli (30-60 Km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere yağmurlu 9

İstanbul: Parçalı bulutlu 11

İzmir: Az bulutlu ve açık 17

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 15

Adana: Az bulutlu ve açık 19

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu 17

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 15

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14

Erzurum: Parçalı az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif kar yağışlı -2

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 13 

Etiketler: hava durumu, kar, yağmur


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