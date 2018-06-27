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22 subay gözaltında!

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 13 ilde düzenlenen operasyonda 22 subay gözaltına alındı.

22 subay gözaltında!

27 Haziran 2018 09:45

Şüphelilerin ankesörlü telefonlardan periyodik olarak arandıkları ve FETÖ ile bağlantı içinde oldukları tespitedildi.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmasında, ankesörlü telefondan ardışık ve periyodik olarak arandıkları tespit edilen Sahil Güvenlik, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı görev yapan 1'i teğmen, 15'i üsteğmen, 4'ü yüzbaşı ve 2'si binbaşı olmak üzere 22 askerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Operasyonun İstanbul, İzmir, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne, Kocaeli, Afyon, Mersin, Ankara, Konya, Şırnak, Gaziantep ve KKTC''de gerçekleştirildiği öğrenildi.  

Bahadır Demirçeviren
 

 

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