Bodrum İçmeler mevkinde bir otelde düzenlenen 4’üncü Uluslararası Paramedik Kongresinde, sağlık personelleri kıyasıya mücadele etti. Ekipler hazırlanan senaryolar gereği otelin farklı bölgelerinde bulunan 22 kişiye müdahale etti. İçlerinde en ilgi çeken ise bir otobüs içerisinde bulunan yolcuların yaralanması oldu. Rol gereği yaralanan öğrencilere yapılan makyajlar ise dikkatlerden kaçmadı. Ekipler yaralılara müdahale ederek teşhis koydu. Yaralılara müdahale eden yerli yabancı 25 ekip en hızlı şekilde müdahale etmek için yarıştı.

Kıyasıya yarıştılar

Muğla İl Sağlık Müdürlüğü ile Paramedik Derneği ve Başkent Üniversitesi işbirliği ile “4. Uluslararası Paramedik Kongresi, Ambulans Rallisi ve Alanda Kritik Hastada Girişimsel Müdahaleler Eğitimi” başladı. Organizasyona yurt dışından, Kanada, Almanya, KKTC, İrlanda, Avustralya ve Yeni Zelenda olmak üzere 6 ülkeden yabancı ekipler katıldı. Yerli yabancı 24 ekibin katıldığı Ambulans Rallisinde ekipleri bir hayli zorladı. Ambulans rallisinde, oluşturulan senaryolara göre tasarlanan vakalara, Acil Yardım ekiplerinin müdahaleleri hakem heyetlerince değerlendirildi. Ekipler en iyi müdahalede bulunmak için kıyasıya yarıştı.

Muğla İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin kısa bir açıklama yaprak, “Burada tabi temel amacımız insanları yarıştırmak, ille de birini ön plana çıkartmak değil. Burada uluslararası katılımcılarla beraber işbirliği içerisinde bilgilerin ve tecrübelerin paylaşılması ve arkadaşlarımızın acil sağlık hizmetleri anlamında daha donanımlı bir sağlık hizmeti vermesini sağlamaktır” dedi.

Paramedik Derneği Başkanı Ahmet Hamdi Alpakan ambulans rallisinin başladığını belirterek, “4. Uluslararası Paramedik Kongresi, Ambulans Rallisi etkinliğimizin Bodrum’da bugün startını verdik ve 4'üncüsünü düzenliyoruz. Bu gelenekselleşmesi açısından bizim için oldukça önemli bir organizasyon. Bu 7 etabın içerisinde hasta taşıma etabından tutun kritik hastaya müdahale, travma hastasına müdahale etaplarının bulunduğu farklı etaplar var ve burada meslektaşlarımız, yerli yabancı meslektaşlarımız bütün sahada uygulamalarını burada simüle edecekler, birebir gerçekleştirecekler. Bu açıdan oldukça önemli görüyoruz”şeklinde konuştu.

“4. Uluslararası Paramedik Kongresi, Ambulans Rallisi ve Alanda Kritik Hastada Girişimsel Müdahaleler Eğitimi” 4 gün daha sürecek.

Eren Ayhan