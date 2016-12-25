Kent merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan ve yaklaşık 5 bin kişinin yaşadığı Onikişubat ilçesine bağlı Fatmalı Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşlar, 22 yıl önce temeli atılan lise binasının tamamlanmamasına tepki gösterdi. Üzerinde, "Fatmalı mahallemize okul istiyoruz", "Okumak istiyoruz", "Geleceğe yatırım için okul istiyoruz" yazan dövizlerle yolu trafiğe kapatan mahalle sakinleri, okul inşaatı tamamlanana kadar eylemlerini sürdüreceklerini söylediler. Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarını inceleyen ve güzergah üzerindeki kalabalığı fark eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, yaşanan mağduriyetin giderilmesi için ilgili makamlara bilgi vereceğini belirterek, “Daha önce bir çalışma yapılmış, şimdi Milli Eğitim Müdürümüz ve valimizle konuşarak sizin bu talebinizi ileteceğim. Bu talebi ayrıca Büyükşehir Belediyesi olarak bakanlığa da ileteceğiz. Bizde elimizden gelen katkıyı ne gerekiyorsa yapacağız. Vatandaşlarımız kaygı etmesin. Büyükşehir Belediyesi olarak Fatmalı Mahallemizde çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız. Baharda da asfalt çalışmalarımıza başlayacağız” dedi.

Başkan Erkoç’un açıklamalarının ardından vatandaşlar olaysız dağıldı.

Çağrı Solak - Muhammet Özer

KAHRAMANMARAŞ