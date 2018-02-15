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22 yıl sonra ilk kez robotla yürüdü

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde Burak Yurdseven (23) isimli bedensel engelli genç, özel bir hastanede robotik yürüme cihazı yardımıyla yürümeyi başardı.

22 yıl sonra ilk kez robotla yürüdü

15 Şubat 2018 18:44

Yapılan tedavi ve kullanılan robotik cihaz ile ilgili olarak bilgi veren hastanenin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Aliye Güzelant Yıldırım, “Çocukluk döneminde geçirdiği beyin felci nedeniyle hastanın yürüme fonksiyonları olmaması üzerine tedaviye aldık. Bu cihazımız robotik yürüme cihazı. Yürümeyi başaramayan veya yürüyecek durumda olan ancak henüz başaramamış hastalar için uyguladığımız bir tedavi yöntemi. Bu yöntemde özellikle beynin yeniden öğrenmesi üzerine inşa ediyoruz. Hastayı ağa bağlıyoruz. Robotla birlikte hasta eksik olan görevini fark ediyor. Robotun da yönlendirmesi ile bir tedavi süreci başlıyor. Bu hastalar için uzun süreli bir tedavi olacak. Hasta bu makine ile beraber eksik olan kas gücünü fark ediyor hem de kasın kuvvetlenmesi adına bir tedavi yapılmış oluyor” dedi.

Cihaz vasıtası ile yürüme çalışmalarına başlayan Burak Yurdseven de, “Çok eğlenceli bir makine. Çok başarılı bir proje. Hastaneyi de tebrik ediyorum. Bu benim motivasyonumu arttırıyor. Başarılı olacağıma inanıyorum” diye konuştu.

Türkiye Sakatlar Derneği Çorlu Şubesi Başkanı da olan Burak Yurdseven’in annesi Canan Naciye Yurdseven ise, “Yürümesini bekliyoruz. Normal bir insan 1 yaşında yürüyor. Biz 22 senedir bekliyoruz. Daha 2 sene bekleriz. Bu bize çok güzel bir umut oldu. Hastane yönetimine çok teşekkür ediyorum. Burak için bu cihaz çok büyük bir motivasyon oldu. İnşallah bu tip hastalara da faydası olacaktır” şeklinde konuştu. 

Serdar Şahin

Etiketler: robot, tekirdağ

 

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