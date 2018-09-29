22 yıldır hissederek yaşıyor

Gözlerini kaybettiği ilk yıllar büyük bir ıstırap içinde geçen Arca, daha sonra babasını da kaybedince zor günler yaşadığını söyledi. Ancak özgüvenini yitirmeyen Arca, hayata hissederek tutunuyor, eski günleri aklına geldikçe duygulanıyor. Arca, hiç görmemesine rağmen Siirt'te hangi caddenin nereye çıktığını, hangi yolun evden çarşıya gittiğini biliyor.

"Engelli maaşım kesildi"

Üç ayda bir aldığı engelli maaşının kesildiği için mağdur olduğunu aktaran Arca, "1996 yılında uğradığım bir hurdacıda meydana gelen patlamada gözlerimi kaybettim. Aradan bir buçuk ay geçtiğinde gözlerimi kaybettiğimi anladım. Karanlığa kapıldım Allah devletimizden razı olsun bana engelli maaşı bağladılar. Ama şu an evimin yolunu bulabiliyorum, hissederek yaşıyorum. Evimin yolunu da 22 yıl önceki hatırladığım cadde ve sokakları takip ederek bulabiliyorum. Gözlerimi kaybettiğim yetmemiş gibi babamı kaybettik. O da yetmedi üç ayda bir aldığım engelli maaşımı kestiler. Gerçi şu ana kadar devlet engelli maaşı bağlıyordu, Allah devletimize zeval vermesin" dedi.

"İş istiyorum"

Aylık haneye gelen gelirden dolayı engelli maaşının kesildiğini aktaran Arca, "Üç ayda bir aldığım engelli maaşı kestiler. Borçlarım var piyasaya, bu borçları kapatma derdindeyim, kapatamıyorum. Yine Rabbim devletten razı olsun; bugüne kadar ödedi mağdur etmedi, ışık oldu. Borçlarımın kapatılması için bir iş istiyorum, yapabileceğim bir iş istiyorum, elimden her türlü iş gelir. Lütfen feryadıma birileri kulak versin" diye konuştu.

Siirt'te haftalık yayın yapan Siirt Birlik Gazetesinin sahibi Diya Yarayan, görme engelli Arca'nın gözlerini kaybetmeden önce çok iyi bir okuyucu olduğunu, her hafta gazeteye gelerek gündemi takip ettiğini söyledi. Yarayan, "Şimdi gazete manşetlerini biz kendisine okuyoruz" dedi.

Mehmet Niyazi Deniz - Selami Deniz

