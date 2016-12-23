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23 Aralık 2016 yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Kütahya, Afyonkarahisar, Bolu ve Düzce çevreleri ile gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

23 Aralık 2016 yurtta hava durumu

23 Aralık 2016 09:07

Kıyı kesimler ile Balıkesir ve Mardin çevrelerinde yağmur ve sağanak, diğer yağış alan yerlerde kar şeklinde görülecek yağışların; Antalya'nın doğu ilçeleri ile Mersin çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak; Mersin ve Adana'nın iç kesimleri ile Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar (20 cm ve üzeri) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, sabah ve öğle saatlerinde Marmara, Kuzey Ege kıyıları, ile Orta ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-60 Km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu 2

İstanbul: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 9

İzmir: Parçalı bulutlu 11

Adana: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı, iç kesimleri yer yer yoğun kar yağışlı 9

Bursa: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 8

Antalya: Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerde kuvvetli olması bekleniyor. 9

Samsun: Parçalı bulutlu 8

Trabzon: Parçalı bulutlu 11

Erzurum: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu -7

Diyarbakır: Az bulutlu, akşam saatlerinden sonra parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı 8 

Etiketler: 23 Aralık 2016 yurtta hava durumu


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