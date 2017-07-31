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23 ayrı suçtan 36 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Van’da 23 ayrı suçtan toplam 36 yıl kesinleşmiş hapis ve 48 bin TL para cezası bulunan şahıs yakalandı.

23 ayrı suçtan 36 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

31 Temmuz 2017 14:49

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şahıs/şahısların yakalanmasında ve sür'atle adalete teslim edilmesine yönelik çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Tuşba İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce 23 ayrı suçtan toplamda 36 yıl kesinleşmiş hapis ve 48 bin TL para cezası ile aranan O.C. ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce ‘Silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 3 yıl 9 ay cezası bulunan M.Ç. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmış şahıslar, daha sonra adli mercilere teslim edilmiştir” denildi. 


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