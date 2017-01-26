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23 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatı'nda 23 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini, DEAŞ terör örgütüne ait 3 bombalı aracın ise imha edildiğini açıkladı.

23 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi

26 Ocak 2017 10:07

TSK, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 156. gününde meydana gelen gelişmeler ile ilgili bilgilendirmede bulundu. TSK’dan yapılan açıklamada, gün içinde icra edilen harekat kapsamında tespiti yapılan 23 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği, DEAŞ terör örgütüne ait 3 bombalı aracın imha edildiği kaydedildi. Açıklamada, “Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından bölgedeki teröristlerin etkisiz hale getirilmesi maksadıyla yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı, karadan ve havadan yoğun ateş desteği ile devam etmektedir. Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 206 DEAŞ terör örgütü hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak bölgedeki terörist grupların faaliyetleri baskı altına alınmış; DEAŞ terör örgütü mensuplarınca kullanılan bazı barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları imha edilmiştir. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından Bab, Bzagah, Tadif, ve Kabr al Mukri bölgelerinde tespit edilen 24 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekatı sonucunda barınma maksadı ile kullanılan 19 bina, 1 adet 57 mm top, 1 bakım-onarım atölyesi, 1 gözetleme yeri, 1 karargah binası ve 1 cephanelik imha edilmiştir. DEAŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 60 EYP imha edilmiş, harekatın başından bugüne kadar çoğu tuzaklanmış 3 bin 209 EYP ve 55 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir” denildi.

İlker Turak
 

Etiketler: Türk Silahlı Kuvvetleri


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