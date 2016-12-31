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'23 DEAŞ terör örgütü mensubu öldürüldü'

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatı’nın 130'uncu gününde 3 muhalifin şehit olduğunu, 2 muhalifin yaralandığını, 23 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

23 DEAŞ terör örgütü mensubu öldürüldü

31 Aralık 2016 10:17

TSK, Fırat Kalkanı Harekatı’nda 31 Aralık 2016 günü saat 07.00’a kadar meydana gelen gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklamada, muhalif unsurları da içeren özel görev kuvvet grupları tarafından, havadan ve karadan sağlanan yoğun ateş desteği ile El Bab’ın ele geçirilmesine yönelik planlı harekatın icrasına devam edildiği belirtildi.

"172 DEAŞ terör örgütü hedefine atış yapıldı"
Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 172 DEAŞ terör örgütü hedefinin ateş destek vasıtaları ile ateş altına alınarak üzerlerinde sürekli bir baskı sağlandığı, özel görev kuvvet gruplarının harekat alanındaki faaliyetleri kolaylaştırıldığı ve DEAŞ terör örgütü mensuplarınca kullanılan bazı hedeflerin de imha edildiği kaydedildi.

"23 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi"
Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından, Bab, Suflaniyah, Kabr Al Mukri, Bzagah, Tadif ve Abu Jabbar’da bulunan 12 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekatı sonunda silah mevzii ve karargah olarak kullanılan 12 binanın imha edildiğinin belirtildiği açıklamaya şöyle devam edildi:
"Gün içerisinde; unsurlarımız tarafından Al Azrak üs bölgesi çevresinde yapılan keşif/arama faaliyetinde, DEAŞ terör örgütüne ait 4 ceset, 4 el telsizi, 1 zırhlı araç (BMP), 3 AK-47 P.Tf., 1 bixi, 1 RPG-7 ele geçirilmiştir. Yaşanan çatışmalarda, 3 muhalif şehit olmuş, 2 muhalif yaralanmış, 23 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. DEAŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 133 EYP imha edilmiş, harekatın başından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 2 bin 556 EYP ve 42 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir." 

Uğur Kan Yüksek
 


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