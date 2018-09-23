23 Eylül 2018 Yurtta hava durumu - Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 29
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 28
İzmir: Az bulutlu ve açık 31
Adana: Parçalı ve az bulutlu 34
Antalya: Az bulutlu ve açık 31
Samsun: Parçalı bulutlu 27
Trabzon: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Erzurum: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35