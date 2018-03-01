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23 ilde FETÖ'ye çifte operasyon: 42 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Elazığ merkezli 23 ilde düzenlenen iki farklı eş zamanlı operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 53 şüpheliden 42'si gözaltına alındı.

23 ilde FETÖye çifte operasyon: 42 gözaltı

01 Mart 2018 12:04

Edinilen bilgiye göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri FETÖ/PDY'ye yönelik çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada Kanun Hükmündeki Kararname ile kapatılan okul ve dershanelerde çalışan 53 şüpheli tespit edildi.

Bunun üzerine polis bugün eş zamanlı olarak iki farklı operasyonundan birini Elazığ merkezli Siirt, Çanakkale, Zonguldak, Adıyaman, Aydın, Adana, Diyarbakır, Kahramanmaraş, İstanbul, Antalya, Malatya, Mersin, Ordu ve Aksaray'da gerçekleştirdi. İkinci operasyon ise yine Elazığ merkezli Şanlıurfa, Osmaniye, Çorum, Sinop, Kahramanmaraş, İstanbul, Malatya, Van ve Adıyaman'da yapıldı.

Operasyonda haklarında yakalama kararı çıkartılan 53 şüpheliden 42'si gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor. 

Kamil Cankılıç

 

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